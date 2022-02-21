نددت منظمة «الصحة العالمية» باستمرار تردي الأوضاع الإنسانية السيئة في مخيم «الهول» الواقع تحت سيطرة «الإدارة الذاتية» في شمال شرقي سورية.



وقالت المنظمة، عبر حسابها في «تويتر»: «لاتزال الظروف الإنسانية السائدة في مخيم الهول في شمال شرقي سورية يائسة، حيث يتم الإبلاغ عن الخسائر البشرية بين سكان المخيم بشكل مستمر».



وأضافت انها تحزن لسماع خبر وفاة طفل وإصابة 4 آخرين من سكان المخيم، بسبب حريق اندلع في وقت سابق من هذا الأسبوع.



ودعت الى إيجاد حلول مناسبة لمعالجة سلامة وأمان سكان المخيم.



وفي 7 الجاري، قتل طفل وأصيب أطفال ونساء آخرون في حادثة إطلاق نار، بعد محاولة نساء محتجزات في المخيم خطف حراسهن، بحسب ما نقلته وكالة «أسوشيتد برس».