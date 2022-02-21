بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري د.فيصل المقداد في موسكو امس مع رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي مستجــدات الأوضـــاع في سورية والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا» إن المقداد أكد خلال اللقاء أهمية واستراتيجية العلاقة مع الاتحاد الروسي في تحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، مشددا على أهمية الدور الذي تضطلع به الديبلوماسية البرلمانية في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.



كمـــا أدان المقــــداد الهيسيتريا الغربية إزاء روسيا الاتحادية بهدف الإبقاء على سيطرة الغرب وأطماعه في إدارة شؤون العالم والتي من شأنها تأجيج وتصعيد التوتر على الساحة الدولية.



مـن جانبــه جــــدد سلوتسكي دعم روسيا لسورية في مختلف المجالات وخاصة على صعيد تعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية مشددا على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.



حضر اللقاء كل من د.أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين ود.رياض حداد سفير سورية لدى الاتحاد الروسي والدكتور لؤي فلوح مدير إدارة أوروبا والدكتور عبدالله حلاق مدير مكتب وزير الخارجية وأهاب حامد من مكتب وزير الخارجية والمغتربين وأحمد قدورة الديبلوماسي في السفارة السورية في موسكو وعدد من المستشارين في مجلس الدوما الروسي.