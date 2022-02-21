قالت الوكيل المساعد في الديوان الأميري والمدير العام لمركز الجواد العربي الشيخة سارة الفهد ان البطولتين الدوليتين لجمال الخيل العربية والخيل العربية ذات السلالة المصرية واللتين نظمهما المركز في ميدان «بيت العرب» في فبراير الجاري شهدتا نجاحا كبيرا ومشاركة واسعة من مربي الخيل داخل الكويت وخارجها.



وقالت الفهد التي ترأست اللجنة المنظمة للبطولتين عقب ختام بطولة جمال الخيل المصرية مساء السبت إن البطولتين تميزتا بنتائج عالية منحها الحكام للجياد المشاركة «ما يعكس جودتها والمستوى الجمالي الكبير لها». وأوضحت أن البطولتين أظهرتا جليا التطور الكبير للإنتاج المحلي من الخيل العربية الأصيلة من المرابط ومربي الخيل الكويتيين ما يعد نجاحا لدور المركز في تشجيع وتنمية تربية هذا النوع من الخيل في البلاد لما تجسده من تراث عربي تليد، مشيدة بالمشاركة الكبيرة من المرابط الكويتية في البطولتين.



وأسفرت نتائج بطولة الخيل المصرية التي استمرت 3 أيام بمشاركة نحو 250 جوادا عن تتويج المهرة (دبي الهلالية الخشاب) للمربي براك الهاجري بلقب مسابقة أجمل (فلوة) لعمر (سنة فما أقل) في حين أحرز المهر (جراح الهلالية) للمربي فواز المطيري بلقب منافسات أجمل (فلو) المخصصة للعمر نفسه، وفي مسابقة أجمل مهرة (عمر سنتين إلى 3 سنوات) فازت المهرة (الغالية الورد) العائدة لمربط الشايع بالمركز الأول في حين أحرز الجواد (خرافي الدانات) لمربط الدانات المركز الأول في مسابقة أجمل مهر (عمر سنتين إلى 3 سنوات)، كما توجت الفرسة (زينة النواصي) للمربي علام الكندري بلقب الأجمل في فئة الأفراس لعمر (4 سنوات فأكثر) وفاز الجواد (شامخ الدانات) العائد لمربط الدانات بالمرتبة الأولى لمسابقة أجمل فحل للخيل لعمر (4 سنوات فأكثر).



وكان المركز نظم البطولة الدولية التاسعة لجمال الخيل العربية بين الثاني والخامس من فبراير الجاري بمشاركة نحو 430 جوادا لـ 194 من ملاك ومربي الخيل العربية في الكويت وخارجها.