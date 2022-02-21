حسم خيطان مسابقة الدوري العام للسن العام بالفوز على اليرموك 2-1، فيما نال الكويت المركز الثالث والسالمية المركز الرابع.



وحضر المباراة النهائية التي أقيمت أمس الأول على ملاعب نادي الكويت، أمين صندوق الاتحاد الكويتي للتنس علي سليم الديحاني والمدير الفني عباس البصيري.



وفي تفاصيل اللقاء النهائي، فقد فاز في مباراة الفردي الأولى لاعب اليرموك طلال عنتر على لاعب خيطان عبد الوهاب علي بنتيجة 6-6،0-0، وتعادل لاعب خيطان فوزان فهد الخشان بتغلبه على لاعب اليرموك يعقوب يوسف محمد بنتيجة 5/7،7/5،6/4. وفي مباراة الزوجي الفاصلة تغلب ثنائي خيطان عبدالله سعد حمود وعثمان حمود الأنصاري على ثنائي اليرموك مهدي أحمد قاسم وعبد الوهاب العبدالله بنتيجة 6/1،6/3.



وقد أدار اللقاء الحكم الدولي علي لافي المطيري كحكم عام وساعده مجموعة من حكام الاتحاد الكويتي للتنس.



وقد هنأ الديحاني الأندية التي حققت المراكز المتقدمة في المسابقة، وتمنى لباقي الأندية حظا أوفر في بقية بطولات ومسابقات الموسم، مشيدا بالمستويات المرتفعة التي أظهرها العديد من اللاعبين بما سيعود بالنفع على منتخب الكويت الوطني للتنس في المستقبل.