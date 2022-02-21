في إطار مشاركة قطاع غزة الكويت احتفالاتها بالأعياد الوطنية علقت جمعيات ومؤسسات خيرية ومستشفيات فلسطينية جداريات على مرافقها تقديرا وعرفانا بدور الكويت قيادة وحكومة وشعبا في الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني.



وبمناسبة مرور 61 عاما على ذكرى العيد الوطني و31 عاما على عيد التحرير للكويت رفعت في مختلف المحافظات الفلسطينية في غزة وشوارعها الرئيسية لافتات حملت العلمين الكويتي والفلسطيني وصور صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد تعبيرا عن شكر الشعب الفلسطيني لدعم الكويت الدائم للشعب الفلسطيني والمشاريع الإنسانية في إطار حملة «الكويت بجانبكم».