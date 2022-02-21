افتتح النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ سجله التهديفي مع فريق برشلونة، بعدما أحرز هدفين قاد بهما الفريق الكتالوني للفوز 4-1 على مضيفه ڤالنسيا، اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، التي شهدت أيضا تعادل أشبيلية مع مضيفه إسبانيول 1-1.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية من «الليغا» بتعادله المخيب مع جاره اللدود إسبانيول، إلى 42 نقطة، ليتقدم للمركز الرابع في ترتيب البطولة، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد (حامل اللقب) الذي تراجع للمركز الخامس، علما بأن فريق المدرب تشافي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.



في المقابل، توقف رصيد ڤالنسيا، الذي لم يحقق أي انتصار في المباريات السبع الأخيرة بالمسابقة والتي حصد خلالها نقطتين فقط، عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر.



وافتتح أوباميانغ التسجيل في الدقيقة 23 لبرشلونة، الذي انضم لصفوفه في يناير الماضي بعد فسخ عقده مع فريقه السابق أرسنال الإنجليزي، قبل أن يضيف الهولندي فرينكي دي يونغ الهدف الثاني في الدقيقة 32.



وعاد أوباميانغ، الذي شارك كأساسي للمرة الأولى مع برشلونة في البطولة، لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثالث للضيوف وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 38، غير أن كارلوس سولر أشعل المباراة من جديد بتسجيله هدفا لمصلحة ڤالنسيا في الدقيقة 52.



وأحبط برشلونة محاولات لاعبي ڤالنسيا في العودة للمباراة، بعدما أضاف بيدري الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة 63، ليحقق الفريق فوزه الأكبر ببطولة الدوري المحلي تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز، الذي تولى مسؤوليته في نوفمبر الماضي.



ويأتي هذا الفوز العريض، ليرفع من معنويات لاعبي برشلونة، قبل لقاء الفريق المرتقب مع مضيفه نابولي الإيطالي يوم الخميس القادم في إياب الملحق المؤهل لدور ال 16 ببطولة الدوري الأوروبي.



ويتعين على برشلونة تحقيق الفوز في تلك المواجهة من أجل مواصلة مسيرته في المسابقة القارية، التي انتقل إليها بعد وداعه المبكر لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب تعادله 1-1 في لقاء الذهاب، الذي جرى بملعب (كامب نو) يوم الخميس الماضي.

بداية هادئة



اتسمت بداية المباراة بالهدوء والحذر من كلا الفريقين، فيما طالب لاعبو ڤالنسيا بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة السادسة بعدما سقط بريان خيل داخل منطقة جزاء برشلونة في كرة مشتركة مع رونالدو أراوخو لاعب الفريق الكتالوني، لكن الحكم أشار لاستمرار اللعب.



ومن أول فرصة محققة لبرشلونة في اللقاء، أحرز أوباميانغ الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 23، حيث تلقى النجم الغابوني تمريرة أمامية رائعة من خوردي ألبا، لينفرد بالمرمى، مستغلا سوء تمركز دفاع ڤالنسيا، ويسدد من داخل منطقة الجزاء، واضعا الكرة على يسار الجورجي جبورجي مامارداشفيلي، حارس مرمى الفريق الأندلسي.



وأدرك ڤالنسيا التعادل عن طريق خوسيه غايا في الدقيقة 26، لكن سرعان ما تم إلغاؤه بداعي وقوعه في مصيدة التسلل.



وبينما حاول ڤالنسيا تعويض الهدف الذي دخل مرماه، ضاعف برشلونة من معاناة منافسه، بعدما أضاف فرينكي دي يونغ الهدف الثاني في الدقيقة 32.



وبعد سلسلة من التمريرات بين لاعبي برشلونة، تلقى عثمان ديمبلي تمريرة أمامية، ليمرر الكرة مباشرة عرضية زاحفة من الناحية اليمنى، ويقابلها دي يونغ، المتواجد أمام المرمى مباشرة، ليسدد مباشرة بكل أريحية، واضعا الكرة داخل الشباك مسجلا الهدف الثاني.



واستغل برشلونة حالة الانهيار التي عانى منها دفاع ڤالنسيا، ليضيف أوباميانغ الهدف الثالث للفريق الضيف وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 38، بعدما تابع تمريرة عرضية من يمين منطقة الجزاء عبر خافي، ليسدد وهو بمواجهة المرمى مباشرة، واضعا الكرة في المرمى.



وقلص كارلوس سولر الفارق بتسجيله هدفا لفالنسيا في الدقيقة 41، لكنه تم إلغاؤه بعدما أثبتت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) خروج الكرة إلى رمية تماس، قبل تسجيل الفريق المضيف الهدف، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة 3-0.

إثارة طاغية



تواصلت الإثارة في المباراة خلال بداية الشوط الثاني، حيث واصل برشلونة نشاطه الهجومي، وكاد خافي أن يضيف الهدف الرابع لبرشلونة بتسديدة قوية في الدقيقة 47، لولا تألق الحارس مامارداشفيلي، الذي أبعد الكرة لركنية لم تستغل.



استحوذ ڤالنسيا على الكرة في أغلب الفترات وسط تراجع برشلونة للدفاع، لتشهد الدقيقة 52 هدف تقليص الفارق لاصحاب الأرض عن طريق كارلوس سولر، الذي سدد ضربة رأس من متابعة لكرة عرضية من اليسار عبر بريان خيل، ليضع الكرة في الشباك.



ارتفعت معنويات لاعبي ڤالنسيا عقب هدف سولر، وشدد الفريق الأندلسي من هجماته، غير أنها افتقدت للفاعلية المطلوبة.



وعلى عكس سير اللعب، أضاف برشلونة الهدف الرابع في الدقيقة 63 عن طريق بيدري، الذي تابع كرة مرتدة بطريقة خاطئة من الدفاع، ليطلق قذيفة مدوية من خارج المنطقة، واضعا الكرة على يمين مامارداشفيلي وتعانق الشباك.



لم يستسلم لاعبو ڤالنسيا للخسارة، وحاولوا تقليص الفارق خلال الوقت المتبقي من اللقاء، وكاد الألماني مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة في أن يتسبب في هدف داخل مرماه في الدقيقة 70، حينما نفذ سولر ركلة ركنية ليرسل كرة عرضية، كان من الممكن أن تغالط حارس برشلونة الذي أبعد الكرة في اللحظات الأخيرة لركنية لم تسفر عن شيء.



ووقف تير شتيغن حائلا دون اهتزاز شباكه في الدقيقة 74 بعدما تصدى لضربة رأس من هوغو دورو، الذي وضع الكرة في منتصف المرمى، ليرد برشلونة بهجمة خطرة في الدقيقة 78، حيث تلقى أوباميانغ تمريرة بينية لينفرد بالمرمى، لكنه سدد برعونة في جسد مامارداشفيلي.

ولم تمر سوى دقيقة واحدة، حتى أضاع هوغو دورو فرصة أخرى لڤالنسيا، حيث سدد من داخل المنطقة، غير أن الكرة اصطدمت في الدفاع ومرت بجوار القائم الأيسر إلى ركنية لم تثمر عن أي جديد.



وهدد دورو مرمى برشلونة من جديد في الدقيقة 84، حيث سدد من داخل المنطقة، لكن الكرة ارتطمت في الدفاع لتهز الشباك من الخارج إلى ركنية لم تستغل، وينتهي اللقاء بفوز ثمين لبرشلونة 4-1 على ڤالنسيا.