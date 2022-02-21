فاز فريق فيورنتينا على ضيفه اتلانتا 1-0 اليوم الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم «الكالتشيو»، التي شهدت أيضا تعادل فينيزيا 1-1 مع ضيفه جنوى.

ويدين فيورنتينا بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الپولندي كرزيستوف بياتيك الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 56.



الفوز رفع رصيد فيورنتينا إلى 42 نقطة في المركز السابع بفارق نقطتين خلف اتلانتا صاحب المركز الخامس.



وأضاع جنوى نقطتين ثمينتين في صراعه للنجاة من شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية، عقب تعادله 1-1 مع مضيفه فينيزيا.



وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث تقدم توماس هنري لمصلحة فينيزيا في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل كاليب أوكويان لجنوه في الدقيقة 30.



وبقي جنوى في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 16 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف فينيزيا، صاحب المركز السابع عشر، علما بأنه مازال يمتلك مباراة مؤجلة.