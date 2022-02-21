عاد نيس الى سكة الانتصارات بتحقيقه فوزا صعبا على ضيفه أنجيه 1-0 اليوم الأحد ليعزز مركزه الثالث، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويدين نيس بفوزه إلى الهولندي جاستن كلويفرت الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 19.



وهو الفوز الأول لنيس في الـ«ليغ1» بعد خسارتين تواليا أمام كليرمون فيران 0-1 وليون 0-2 في المرحلتين السابقتين، ليعود إلى سكة الانتصارات معززا مركزه الثالث برصيد 45 نقطة.



وينتظر نيس الذي يشرف على تدريبه كريستوف غالتييه مواجهتين مصيريتين، فيلعب السبت المقبل أمام ستراسبورغ في الدوري، قبل أن يستقبل فيرساي من الهواة (الدرجة الرابعة) في نصف نهائي المسابقة المحلية في الأول من مارس المقبل، وفي حال فوزه سيخوض المباراة النهائية بعد ربع قرن من فوزه على غانغان عام 1997.



في المقابل، يعاني أنجيه بسبب تردي نتائجه، اذ برغم حصده 29 نقطة في المركز الثالث عشر موقتا، فقد مني بخسارته الرابعة تواليا بعد سقوطه أمام سانت إتيان وستراسبورغ بالنتيجة ذاتها 0-1 ومرسيليا 2-5.



على ملعب «أليانز ريفييرا»، اعتقد كيبران تورام أنه افتتح التسجيل لنيس برأسية في الدقيقة 11، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، قبل أن يسجل كلويفرت بعدما مرر الكرة بين قدمي الحارس المونتينيغري دانييل بيتكوفيتش (19)، في خامس أهدافه بقميص فريقه في مختلف المسابقات.



وسجل الجزائري أندي ديلور هدفا رأسيا لنيس ألغاه الحكم بداعي التسلل (67)، قبل أن يفتقد بعد دقيقتين للدقة أمام المرمى.



وأنهى أنجيه اللقاء على وقع تسديدة قوية من المغربي سفيان بوفال أرغمت الحارس الارجنتيني والتر بينيتيس على التألق وإبعادها إلى ركنية (82) وفشل ستراسبورغ في الإبقاء على فارق النقطة مع نيس بتعادله 2-2 مع مضيفه سانت إتيان في مباراة شهدت تسجيل الاهداف الأربعة في الشوط الاول، رافعا رصيده الى 42 نقطة.



وسجل هدفي ستراسبورغ السنغالي حبيب ديالو (21) ولوكاس بيران (30)، فيما أحرز هدفي أصحاب الارض الجزائري رياض بودبوز (4) والتونسي وهبي الخزري (34).



وأفاد رين الخامس من تعثر ستراسبورغ وبات على بعد نقطتين عنه بفوزه الكبير 4-1 على ضيفه تروا بثنائية سيهرو غيراسي (14 و20)، مارتان تيرييه (75) وغايتان لابورد (87 من ركلة جزاء)، فيما أحرز الكندي إيكي أوغبو هدف الضيوف الوحيد (39).



وفاز مونبلييه بهدف دون رد على مضيفه لوريان سجله تيجي سافانييه (56)، فيما تعادل رينس مع ضيفه بريست 1-1 بهدف البلجيكي فوت فايس لأصحاب الارض فيما أحرز مارتان ساتريانو هدف الضيوف (34).



وأهدر الجزائري يوسف بلايلي ركلة جزاء لبريست تصدى لها الحارس (53).