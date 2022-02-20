حقق بوروسيا دورتموند فوزاً كبيرا على مونشنغلادباخ بسداسية دون رد في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني "البوندسليغا".



وسجل أهداف بوروسيا دورتموند كل من ماركو رويس (هدفين) في الدقيقتين 26 و82 ودونيايل مالين في الدقيقة 32 وماريوس وولف في الدقيقة 70 ويوسوفا موكوكو في الدقيقة 74 وإيمري تشان في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.



ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، ليقلص الفارق بينه وبين المتصدر بايرن إلى 6 نقاط، فيما توقف رصيد مونشنغلادباخ عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.