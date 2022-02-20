فشل انتر ميلان من استعادة صدارة الدوري الإيطالي بعد سقوطه أمام ساسولو 0-2 ، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة ال26.

وتجمد رصيد إنتر، الذي بقي في المركز الثاني بترتيب المسابقة، عند 54 نقطة من 25 مباراة، بفارق نقطتين خلف جاره اللدود ميلان (المتصدر)، الذي

خاض 26 لقاء، والذي تعثر هو الآخر في تلك المرحلة بتعادله المخيب 2 - 2 مع مضيفه ساليرنيتانا (المتواضع).

في المقابل، ارتفع رصيد ساسولو، الذي حقق فوزه الأول في البطولة منذ ما يقرب من شهر ونصف الشهر، إلى 33 نقطة في المركز الحادي عشر.

وجاء هدفا ساسولو في الشوط الأول، حيث افتتح جياكومو راسبادوري التسجيل مبكرا في الدقيقة الثامنة، في حين أضاف جيانلوكا سكاماكا الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وسجل دي فري هدف إنتر الأول في الدقيقة 90+3، بعد عرضية استغلها المدافع من عرضية مرسلة من جهة اليسار، عاد فيها الحكم لتقنية الفيديو ليقرر إلغائه بداعي لمسة يد على ديماركو في بداية اللعبة.



وتأتي تلك الخسارة لتزيد من جراح إنتر، الذي أخفق في تحقيق أي انتصار للمباراة الثالثة على التوالي في مختلف المسابقات.

وتعادل إنتر 1 - 1 مع مضيفه نابولي بالمرحلة الماضية للدوري الإيطالي، قبل أن يتلقى خسارة موجعة 0-2 أمام ضيفه ليفربول الإنجليزي يوم الأربعاء الماضي، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب

(سان سيرو) معقل الفريق الذي استضاف لقاء اليوم.