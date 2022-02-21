عبدالكريم العبدالله

تستكمل وزارة الصحة إجراءات توقيع الإقرار والتعهدات لمستحقي مكافآت الصفوف الأمامية "الدفعة الثالثة" للموظفين الذين لم يستكملوا تلك الاجراءات ، وذلك من باب حرص الوزارة لصرف المكافآت لجميع من يستحق.

وفتحت وزارة الصحة باب التقديم اعتباراً من غدا الثلاثاء 22 فبراير حتى 24 من الشهر الجاري لاستكمال اجراءات الصرف ، حيث دعت الموظفين المستحقين الذين لم يستكملوا الاجراءات مراجعة وزارة الصحة في السرداب بمسرح الوزارة.

وبالنسبة للموظفين المستحقين للمكافآت ولديهم اقرار وتعهد وهم خارج البلاد، فيجب مراجعة من ينوب عنهم مع توكيل موثق.

وشددت الوزارة على أن الفترة التي تم تحديدها للتقديم هي آخر مدة محددة لتقديم الاقرار والتعهد.