يكشف الاتحاد الرياضي الكويتي المدرسي والتعليم العالي، في العاشرة من صباح غد "الثلاثاء"، عن قرعة منافسات دورة الالعاب الرياضية الاولي للتعليم العالي في مقر بنك الكويت الوطني الشريك الاستراتيجي للاتحاد، والتي تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد 2021 - 2025 التي اعلن عنها خلال شهر ديسمبر الماضي من اجل دعم الرياضة الكويتية بالعديد من المواهب خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تحقيق رغبة القيادة السياسية في بناء جيل جديد من الشباب والاهتمام بهم لتمثيل الكويت في المحافل الخارجية، وستقام منافسات الدورة خلال الفترة من 8 الي 31 المقبل بمشاركة 690 لاعب ولاعبة من خلال 6 العاب هي كرة القدم العشبي رجال – كرة القدم صالات رجال ونساء – كرة السلة نساء – كرة الطائرة رجال ونساء .

ووضعت اللجنة العليا للدورة برئاسة فيصل المقصيد رئيس الاتحاد وفهد الخليفة رئيس لجنة التعليم العالي - عضو مجلس الإدارة د. احمد الحمدان امين عام الاتحاد آلية المنافسات من خلال إقامة منافسات كرة القدم العشبية رجال والتي يشارك بها 12 فريقا إلى ثلاث مجموعات يتأهل اول وثاني كل مجموعة بجانب افضل فريقين في المركز الثالث إلى دور ال8 ، وفي كرة القدم صالات رجال تقام المنافسات بمشاركة 10 فرق سيتم تقسيمهم إلى مجموعتين يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، بينما كرة الصالات نساء ستقام المنافسات من خلال مجموعة واحدة بمشاركة 5 فرق يتوج الفريق الحاصل على المركز الاول ، ونفس الامر في كرة السلة نساء التي يشارك بها 5 فرق ، بينما في منافسات كرة الطائرة رجال سيتم تقسيم 6 فرق اعلنت مشاركتها إلى مجموعتين يتأهل الاول والثاني إلى الدور قبل النهائي، وفي كرة الطائرة نساء والتي يشارك بها 7 فرق ستكون المنافسات بخروج المغلوب.

ومن جانبه اكد د.أحمد الحمدان امين عام الاتحاد – مدير الدورة على ان مجلس ادارة الاتحاد سخر كافة الامكانيات المادية والبشرية من اجل انجاح النسخة الاولي لدورة الالعاب الرياضية للتعليم العالي، وقال: نتطلع الي استمرارها خلال السنوات المقبلة من اجل دعم الشباب الرياضي داخل مؤسسات التعليم العالي لتأهليهم رياضيا بخلق روح التنافس والتقارب بين الجامعات على كافة المستويات .