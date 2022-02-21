يعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل اليوم الاثنين، لمناقشة أزمة أوكرانيا، في أعقاب التطورات الأخيرة في منطقة دونباس، بشرق البلاد.

وتشكل زيادة انتهاكات وقف إطلاق النار شرقي البلاد مدعاة للقلق على نحو خاص، وسط مخاوف من أن يستغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القتال بين قوات الحكومة الأوكرانية والانفصالين الذين تدعمهم موسكو ذريعة لغزو الأراضي الأوكرانية.

ومن المقرر أن يلتقي وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا نظراءه في الاتحاد الأوروبي على مائدة إفطار. ويتضمن جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين التدهور المتسارع في الموقف الأمني بجمهورية البوسنة والهرسك، والتي تمر بأسوأ أزمة سياسية في البلاد منذ نهاية الحرب البوسنية عام .1995 كما سيناقش الوزراء الموقف الأمني في جمهورية مالي حيث يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يقرر ما إذا كان سينهي مهمته في تدريب قوات الجيش في تلك الدولة التي تقع غربي أفريقيا، في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته مؤخرا.