عبدالكريم العبدالله

بعد مسيرة من العطاء، تقدم الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والتجهيزات الطبية د.عبدالله البدر، باستقالته إلى وزير الصحة د. خالد السعيد، من منصب وكيل الوزارة المساعد وذلك اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٢٢.

وقال د.البدر إن استقالته جاءت تنفيذاً لقرار ليس وليد اللحظة، إنما تم اتخاذه مسبقاً، وهو قرار متعلق بأسباب شخصية يتحتم معها ترك المجال لمن هو أهل لإكمال المسيرة التي بدأناها سعيا للارتقاء بالخدمات الصحية.

وشكر البدر الوزير خالد السعيد على ما لمسه منه من حرص على الارتقاء بالعمل، وثناء على ما تم من خطوات وإجراءات في سبيل تحقيق الإصلاح المنشود، وكذلك تقدم بشكره لوكيل الوزارة د. مصطفى رضا "الذي كان بمثابة الأخ الكبير خبرة ونصحاً وإرشاداً".

واضاف : بعد عطاء استمر 4 سنوات تعلمت فيها الكثير من الأمور الإدارية واكتسبت خبرة تفوق السنوات الأربع بمراحل، أرجو اللّه تعالى أني قد أديت فيها ما أوجب اللّه علي من مهام وظيفية على الوجه الذي يرضيه عني.

وتابع ؛ كما أرجوه سبحانه أني كنت عند حسن ظن كل من أولاني ثقته، وأخص بالذكر القيادة السياسية، ومن بعدهم معالي وزير الصحة السابق الشيخ د. باسل الصباح الذي تلقيت منه كل دعم وتوجيه وتأييد بكل الخطوات التي اتخذتها في سبيل تطوير العمل.