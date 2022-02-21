مريم بندق

كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء"، عن انه بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على تعديل المادة 40 من مرسوم قانون الخدمة المدنية للسماح للموظفين ببيع جزء من إجازاتهم الدورية سيتم تكليف مجلس الخدمة المدنية بوضع ضوابط التنفيذ.



وأوضحت ان مجلس الوزراء سينظر في مقترح بيع الإجازات نقدا بعد توافق ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية على المقترح المقدم من "الديوان" تمهيدا لتكليف "مجلس الخدمة " بوضع ضوابط التنفيذ.



وأضافت أن الرؤية المتفق عليها بين "الديوان" و" المالية" لم تحدد بعد آلية وضوابط الاستبدال النقدي للإجازات، كعدد الأيام المسموح باستبدالها أو عدد مرات الاستبدال أثناء الخدمة.

وبينت ان السماح للموظف ببيع جزء من رصيد إجازاته الدورية ليس شرطا ان يتم مرة واحدة اثناء الحياة الوظيفية للموظف، لافتة إلى أهمية اشتراط عدد معين من سنوات الخدمة، وعدم استنفاد كامل رصيد إجازات الموظف.