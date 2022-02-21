مريم بندق

أكدت مصادر حكومية في تصريحات خاصة ل " الأنباء"، انه حتى الآن لا حديث من قريب أو بعيد عن تكليف مجلس الخدمة المدنية بإجراء دراسة او وضع مقترح او بلورة إيجابيات وسلبيات خفض دوام الموظفين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية ليصبح 4 أيام أسبوعياً فقط.

وأكملت المصادر قائلة : نعتقد ان تقليص الدوام إلى 4 أيام فقط اسبوعيا والذي لم يعرض على"الخدمة المدنية" مستبعد حتى الآن، إلا اذا تم تكليف المجلس رسميا بدراسة المقترح .

واستدركت المصادر بقولها : هناك بدائل أخرى لها مردود ايجابي على سيولة وانتظام الحركة المرورية مثل تقسيم دوام الموظفين إلى مجموعتين، وكل مجموعة يكون دوامها يوما على ان يتوالى دوام المجموعة الأخرى في اليوم التالي وهكذا، مشيرة إلى استبعاد فكرة تقسيم دوام الموظفين إلى دوامين صباحي ومسائي.