320 جريمة تعد على المال العام وتمويل الإرهاب و2189 اعتداءً على النفس و2205 جرائم صحافة ونشر خلال 2021

اسامة ابو السعود

أكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي اليوم الاثنين أن نزاهة القضاء وعلو شأنه ورفعته أمارات كاشفة عن تحضر الأمم ورقيها وتقدمها فمن خلاله تأمن المجتمعات على أنفسها وأعراضها وأموالها مبينا أن تمدن المجتمعات ونهوضها يقاسان بنزاهة القضاء وشموخه ورفعته.

وقال العسعوسي في مقدمة التقرير السنوي المعد من قبل النيابة إن النيابة العامة في الكويت منذ نحو نصف قرن من الزمان تمضي نحو الارتقاء بصروح العدالة علوا وشموخا من خلال السهر الدائم على حقوق الأفراد والمؤسسات في المجتمع من دون كلل أو ملل ويعد سعيها في هذا الجانب المهم من جوانب مسؤوليتها الوطنية سببا في بلوغها هذه المنزلة السامية.

واضاف أنه تم عمل تقرير لأعمال النيابة العامة عن سنة 2021 اعتمد فيه القائمون على إعداده منهج الاستقراء والاستقصاء حتى استقام على أساس الشكل البياني الإحصائي توصلا لاستشراف معالم المستقبل والطرق المثلى للحد من الجريمة بما يسهم في دفع عجلة الوعي في المجتمع.

وجاء في التقرير ان الوارد السنوي لقضايا النيابة العامة في عام 2021 (30094) قضية وفي عام 2020 (22803) قضايا وفي عام 2019 (21353) قضية موضحا ان القضايا المنجزة في عام 2021 بلغت (27965) قضية اي بنسبة انجاز بلغت 9ر92 في المئة.

وبين أن أنواع الجرائم الواردة للنيابة في عام 2021 هي الجرائم التجارية وبلغت (10123) جريمة وجرائم الأحداث (5251) جريمة وجرائم الممنوعات (3219) جريمة وجرائم أمن الدولة (64) جريمة وجرائم التعدي على الاموال العامة وأسواق المال وتمويل الارهاب (320) جريمة وجرائم الصحافة والإعلام وتقنية المعلومات (2205) جرائم.

وذكر ان إجمالي عدد المتهمين في 2021 بلغ (33880) متهما ومتهمة 2ر90 في المئة منهم ذكور و8ر9 بالمئة اناث مشيرا الى أن 5ر58 في المئة كويتيون و5ر41 في المئة غير كويتيين.

واوضح التقرير ان الاحكام الصادرة في عام 2021 في القضايا المحالة من النيابة العامة (15835) حكما مبينا ان أحكام البراءة بلغت (1962) حكما واحكام الادانة بلغت (13873) حكما أي بنسبة ادانة 6ر87 في المئة.



وفيما يلي تفاصيل التقرير



























