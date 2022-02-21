جدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استعداد بلاده لتقديم المساعدة للتوصل لاتفاق ينهي الخلاف ويضمن أمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماعات ثنائية عقدها مع الرئيس الإيراني إبرهيم رئيسي، والتي تأتي زيارته لقطر تلبية لدعوة رسمية من الشيخ تميم بن حمد لتوقيع عدة اتفاقيات وللمشاركة في قمة الدول المصدرة للغاز المقررة غدا في الدوحة .

وقال أمير قطر إنه بحث مع الرئيس الإيراني القضايا الإقليمية والدولية التي تهم قطر وإيران وعلى رأسها أمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات ومواجهة التحديات.

وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق في فيينا سريعاً، لافتا إلى أن بلاده تتابع بكل اهتمام سير مفاوضات فيينا لما لهذا الموضوع من تأثير على أمن واستقرار المنطقة.