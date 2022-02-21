بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية مشيدا سموه بالمكانة المرموقة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية لدى المجتمع الدولي والتي اكتسبتها من خلال إسهاماتها الحضارية وإنجازاتها التنموية المتعددة وبدورها الحيوي في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

معربا سموه عن بالغ إعتزازه بديمومة العلاقات الأخوية الحميمة والوثقى التي تجمع الأسرتين الكريمتين على تعاقب الأزمان وعن الثناء على الأواصر الوطيدة والراسخة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وأن يحقق للبلد الشقيق المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه رعاه الله خالص تهانيه بمناسبة يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية الشقيقة مشيدا سموه حفظه الله بالمسيرة الخيرة للمملكة العربية السعودية الشقيقة الحافلة بالإنجازات الحضارية والتنموية ومبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية وأن يحقق للبلد الشقيق كل الرقي والإزدهار.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.