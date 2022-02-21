أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 1329 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 614344.



وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إنه تم تسجيل 3492 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 595156 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 9ر96 في المئة.



وأوضح السند أنه تم تسجل حالة وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2530 حالة مبينا أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 80 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 16658 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 316.



وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 20376 ليصبح مجموع الفحوصات 7489094 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 5ر6 في المئة.