شارك وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد الناصر، في مأدبة إفطار عمل دعا إليها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وذلك على هامش مشاركة الشيخ أحمد الناصر في أعمال الدورة ال26 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي.

حيث تم خلال المأدبة بحث سبل تعزيز وتنمية العلاقات الخليجية الأوروبية الوثيقة في مختلف المجالات الحيوية والهامة وتبادل الرؤى ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ومناقشة أطر التنسيق المشترك بشأنها.