مسلسلات تلفزيونية من «HBO Max» و«Hulu» و«Peacock» تقدمها OSN بموجب الاتفاقية الجديدة تتضمن المسلسل المرتقب لمايكل مان Tokyo Vice وConversations with Friends المكمل لمسلسل Normal People





الموسم الرابع والأخير من «Killing Eve» يبث حصرياً اعتباراً من فبراير 2022



تواصل شبكة المحتوى الترفيهي الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، OSN، إثراء برامجها بالمسلسلات الجديدة والقوية، عبر توسعة شراكتها مع شركة الإنتاج العالمية «Endeavor Content» باتفاقية جديدة من شأنها المساهمة في ترسيخ مكانة OSN بوصفها شاشة الترفيه المتميز والحصري في المنطقة.

وتتضمن تشكيلة المسلسلات الجديدة المسلسل الكوميدي Wolf Like Me، من بطولة جوش غاد وآيلا فيشر، بجانب عودة المخرج الأسطوري مايكل مان إلى التلفزيون بعد غياب طويل، بمسلسل الجريمة Tokyo Vice من شبكة «HBO Max».



وسيعرض كذلك في وقت لاحق من العام الحالي المسلسل Conversations with Friends، من إنتاج الفريق نفسه الذي أبدع المسلسل Normal People الذي حقق رواجا واسعا في جميع أنحاء العالم عند عرضه في العام 2020، ويشكل المسلسل المرتقب العمل الثاني للمؤلفة سالي روني، وهو من بطولة الممثلة الصاعدة أليسون أوليفر.



وتشتمل قائمة الأعمال الجديدة على المسلسل الدرامي Tell Me Your Secrets، وهو من منتجي Big Little Lies، ومن بطولة ليلي ريب بطلة المسلسل الشهير American Horror Story.

هذا، وستعود ساندرا أوه وجودي كومر في الموسم الرابع والأخير من دراما التجسس الشهيرة Killing Eve، التي سيبدأ عرضها حصريا للمشتركين في OSN بالمنطقة، اعتبارا من 28 فبراير 2022.



وسيتمكن المتابعون من مشاهدة المواسم الثلاثة الأولى من العمل والتعرف على العلاقة الغريبة التي تربط بين عميلة «إم آي 6» إيف بولاستري والقاتلة المختلة فيلانيل.

وبهذه المناسبة، قال برينتيس فريزر، نائب الرئيس التنفيذي في توزيع التلفزيون في Endeavor Content، «نحن سعيدون بتوسيع علاقتنا مع OSN من خلال هذه القائمة الجديدة والأصلية والأفضل في فئتها، والتي تسرد القصص بطريقة ديناميكية وتجذب أنظار الجميع في كل أنحاء العالم».

وقال نيك فورورد الرئيس التنفيذي للمحتوى الرقمي والمحتوى في OSN، إن «Endeavor Content» تمتلك واحدة من أكثر مجموعات الأعمال التلفزيونية إثارة للاهتمام، مشيرا إلى أنها تتعاون مع بعض أكثر الاستوديوهات إبداعا في العالم.



وأضاف: «نشعر بالحماس لتوسعة شراكتنا مع«Endeavor Content» وتقديم عدد من أكثر البرامج المرتقبة شهرة للعام 2022 حصريا لمشتركي OSN في الشرق الأوسط.



وتعد هذه الصفقة خطوة أخرى نحو تقديم أفضل ترفيه تلفزيوني لعملاء OSN، بالإضافة إلى التشكيلة المذهلة من الأعمال التي نقدمها من«Warner Bros»و«HBO» لمشاهدينا».

وبوسع المشتركين في OSN الاستمتاع بعوالم جديدة عبر أحدث إصدارات السينما وأكبر الأفلام والمسلسلات من هوليوود، بجانب إنتاجات OSN الأصلية، فضلا عن سهولة الاستمتاع بالترفيه في أي وقت ومن أي مكان باستخدام تطبيق OSN Streaming، ومتابعة آلاف الساعات من المحتوى الحصري الذي ينال رضا جميع أفراد الأسرة.