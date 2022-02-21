إبلاغ الممرضين في "هيئة الرياضة" بإشعارات الصرف مع رواتب مارس وأقرانهم في "الصحة" و"الشؤون" و"الداخلية" وغيرهم ينتظرون وصول الإشعارات





مريم بندق



علمت "الأنباء" ان تنفيذ تعديل الكادر المالي للممرضين الكويتيين والذي تتدرج الزيادات المالية لهم حسب المسمى الوظيفي والذي تضمن أيضا زيادة مالية للممرضين الوافدين سيتم صرفه مع راتب مارس المقبل للممرضين العاملين في الهيئة العامة للرياضة وبأثر رجعي على حسب ميزانية جهة العمل.



هذا، وينتظر الممرضون العاملون في وزارات الصحة والشؤون والداخلية وغيرها من الجهات الحكومية التي يعمل بها ممرضون وصول اشعارات صرف الزيادات.