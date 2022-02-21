على مدى سنوات، لم تخبر ديبي مونتغومري جونسون أحدا بأنها تعرضت لاحتيال بقيمة تفوق مليون دولار من جانب رجل أوهمها بعزمه على الارتباط بها، على غرار ضحايا كثر لعمليات احتيال عاطفية عبر الإنترنت في الولايات المتحدة.

وتقول العسكرية الأميركية السابقة من منزلها في فلوريدا لوكالة فرانس برس "ما كان يجب أن يحصل ذلك بتاتا".

وقد تضاعفت أعداد عمليات الاحتيال العاطفي هذه عبر تطبيقات المواعدة، خلال جائحة كوفيد - 19، بعدما دفعت تدابير الحجر المنزلي المتكررة بكثيرين إلى البحث عن الحب من وراء الشاشات.

وبلغت قيمة الأموال المنهوبة في عمليات الاحتيال هذه مستوى قياسيا قدره 547 مليون دولار عام 2021 في هذا النوع من الحالات، بحسب تقديرات هيئة المنافسة الأميركية (FTC)، في زيادة تقارب 80% خلال عام واحد.

وجرى الإبلاغ عن خسائر بنحو 1,3 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس الماضية، ما يجعلها أكبر فئة احتيالية سجلتها الوكالة الأميركية.

لكن هذا ليس سوى غيض من فيض، وفق لجنة التجارة الفدرالية، لأن الغالبية العظمى من الانتهاكات لا يتم الإبلاغ عنها.

ويمكن تفسير الازدياد الأخير في الأرقام انطلاقا من "العزلة والوحدة واستخدام الإنترنت كطريقة وحيدة تقريبا للتواصل" أثناء تفشي الوباء، بحسب تقديرات تيم ماكغينيس مؤسس جمعية "سكارس" المخصصة.