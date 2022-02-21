رغم أن كثيرين يخافون من العناكب، فمن الصعب إنكار أن بيوتها المنسوجة هي نوع من العمل الفني الذي قد يكون مميتا للحشرات!

استنادا إلى هذا الجمال المرعب، ملأ الرسام الأرجنتيني المقيم في برلين، توماس ساراسينو، صالة عرض "ذا شيد" بنيويورك بشباك عنكبوتية اصطناعية.

وكانت أول مرة افتتح فيها البناء البالغة تكلفته 404 ملايين دولار والذي يشبه السقيفة قليلا ودرع فولاذي عملاق كثيرا، في 2019 وأصبح منصة جديدة بارزة للفن في القرن الحادي والعشرين.

وهذا الفضاء متعدد الاستخدامات هو ضمن ضاحية هادسن ياردس الجديدة المثيرة للجدل وهي مجمع ضخم يطل على نهر هادسون على الجانب الغربي من مانهاتن. ويضم أيضا الكثير من الشقق الفخمة والمحلات التجارية الراقية لسكان نيويورك فاحشي الثراء.

وتتوهج في الظلام بعض شباك ساراسينو التي تملأ الفضاء في إطار معرض "بارتيكيولر ماتر(ز)" الذي جرى افتتاحه في 11 شباط/فبراير، ويمكن رؤيتها منيرة خلف الزجاج.

وتركت بعض المفردات انطباعا لدى الزوار كأنهم محاصرون في شبكة عنكبوتية فيما يدخلون شبكة اصطناعية بقطر نحو ثلاثين مترا.

وهناك خبروا أداء قصيرا يشمل الظلام والأصوات والاهتزازات. ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 17 نيسان/أبريل.