ينطلق الملتقى العُماني لصُنَّاع الإعلام في دورته الأولى تحت عنوان "الإعلام الرقمي وفرص التطور"، والذي تنظمه جمعية الصحفيين العمانية، بعد غد الأربعاء، ولمدة يومين، تحت رعاية الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني عضو مجلس الدولة رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان.

ويستهدف الملتقى استعراض التطورات المتلاحقة في الإعلام الرقمي والسبل والأدوات المتاحة للعاملين في الصحافة ووسائل الإعلام لمواكبة هذه التطورات، إضافة إلى تسليط الضوء على توجهات الجمهور وتوقعاته من وسائل الإعلام في ظل التباين الواضح بين ما يطرحه الإعلام الرسمي من جهة وما تقدمه وسائل التواصل الاجتماعي من محتوى يُطلق عليه البعض "محتوى إعلامي".

ويبدأ الملتقى بكلمة ترحيبية يقدمها رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العُمانية الدكتور محمد بن مبارك العريمي، يُبرز خلالها أهداف الملتقى والجهود المبذولة لإنجاحه، ثم يلي ذلك مادة فيلمية بعنوان "رقمنة الإعلام وصناعة التأثير"، ويُلقي المكرم حاتم بن حمد الطائي عضو مجلس الدولة رئيس تحرير جريدة الرؤية، البيان الافتتاحي للملتقى؛ حيث سيتطرق إلى واقع وآفاق الإعلام الرقمي في سلطنة عُمان، ويعقب ذلك، الكلمة الرئيسية بعنوان "نزاع بطولة المحتوى واتجاهات الجمهور في الفضاء الرقمي"، ويقدمها الإعلامي والكاتب الصحفي البحريني غسان بن يوسف الشهابي.

ويتضمن الملتقى محورين، الأول يحمل عنوان "تحديات تمويل التحول الرقمي في قطاع الإعلام"، ويشتمل على عدد من أوراق العمل؛ حيث يقدم الأكاديمي والخبير الإعلامي الدكتور عبيد بن سعيد الشقصي ورقة عمل: "معايير ضبط بوصلة الأداء الإعلامي الرقمي"، كما تقدم منى بنت سليمان الكندية من المديرية العامة للإعلام الإلكتروني بوزارة الإعلام العمانية ورقة عمل بعنوان "تجربة وزارة الإعلام في المنصات الإلكترونية الإعلامية "منصة عين.. نموذجًا"، ثم يعقب ذلك تنظيم انطلاق الجلسة النقاشية الأولى بعنوان "الإعلام الرقمي.. المعايير المهنية في مواجهة (الترافيك)".

بينما ينعقد المحور الثاني بعنوان "الإعلام الرقمي.. وأزمة صناعة المحتوى"، ويشتمل على ورقة عمل بعنوان "شبكات التواصل الاجتماعي ومواجهة الخلل المعلوماتي" وورقة عمل بعنوان "تحديات الإعلام الرقمي عربيًا"، كما يلي ذلك، انطلاق الجلسة النقاشية الثانية بعنوان "رقمنة الإعلام وصناعة".

وفي ختام الملتقى يلقي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العُمانية سالم بن حمد الجهوري بيان الملتقى.

وعلى هامش أعمال الملتقى تعقد اللجنة المنظمة ورشتي عمل يوم الخميس المقبل، الأولى حول "صناعة المحتوى الرقمي"، والثانية حول "التجربة الرقمية لصحيفة"