تصدر فيلم الحركة والمغامرة الجديد (أنتشارتد) "مجهول" الذي أنتجته شركة سوني إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع هذا الأسبوع محققا 44 مليون دولار.

الفيلم من إخراج روبن فلايشر وبطولة توم هولاند ومارك والبرج وانطونيو بانديراس.

وجاء الفيلم الكوميدي الجديد (دوج) "كلب" في المركز الثاني بإيرادات بلغت 15 مليون دولار. أخرج الفيلم ريد كارلوين وتشانينج تيتوم ولعب دور البطولة كل من تيتوم وكوريانكا كيلتشر وإيمي رافير-لامبمان.

وتقدم فيلم الحركة والمغامرات (سبايدرمان: نو واي هوم) "سبايدرمان: لا عودة إلى الديار" من المركز الرابع إلى المركز الثالث مسجلا 7.65 مليون دولار.

والفيلم بطولة توم هولاند وآندرو جارفيلد وتوبي ماجواير ومن إخراج جون واتس.

وتراجع فيلم الإثارة والغموض (ديث أون ذا نايل) "قتل على ضفاف النيل" من المركز الأول الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الرابع بإيرادات بلغت 6.25 مليون دولار.

والفيلم بطولة كينيث براناه وتوم بيتمان وأرمي هامر وإيما ماكي ومن إخراج كينيث براناه.

كما تراجع الفيلم الكوميدي (جاكاس فوريفر) أو "أحمق للأبد" من المركز الثاني إلى المركز الخامس محققا 5.23 مليون دولار.

الفيلم من بطولة جوني نوكسفيل وستيف أو وكريس بونتيوس ومن إخراج جيف تريمين.