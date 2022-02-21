انطلقت بالعاصمة البحرانية المنامة، فعاليات النسخة الثالثة لدورة الألعاب غرب آسيا البارالمبية - البحرين 2022، حيث أقيم حفل الافتتاح الذي أقيم في قلعة عراد، بحضور الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ورؤساء الوفود المشاركة.

وتتنافس في فعاليات دورة الألعاب غرب آسيا البارالمبية، 11 دولة بمشاركة 700 لاعب ولاعبة، وبحضور 70 من الأطقم التحكيمية والتصنيفية الفنية من 26 دولة مختلفة، حيث يتنافس المشاركون في 7 رياضات مختلفة وهي: ألعاب القوى، كرة السلة على الكراسي المتحركة، البوتشيا، كرة الهدف، كرة الطاولة، الريشة الطائرة، ورفع الأثقال.