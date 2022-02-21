قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول إن المملكة تعرضت لـ 897 هجمة سيبرانية جرى توثيقها خلال العام الماضي.

وأوضح الشبول، خلال مؤتمر صحفي أن الأردن تعرض خلال 2021 لـ 897 هجمة سيبرانية رصدها المركز الوطني للأمن السيبراني، مشيرا إلى أن 27 % من الهجمات كانت "معقدة" واستهدفت مؤسسات سيادية ومن ضمنها وزارات وجهات أمنية.

وأكد الشبول أنه لا يمكن مواجهة هذا الأمر إلا بالتعاون الدولي، لافتا إلى أن هناك دولا تشارك بهذه الهجمات، دون تحديدها.

بدوره، قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني أحمد ملحم، إن أبرز الجهات التي استهدفتها هجمات سيبرانية خلال عام 2021 في الأردن هي المؤسسات الحكومية، والمؤسسات العسكرية والأمنية، والديوان الملكي الهاشمي، ومواطنين، ومؤسسات عامة وخاصة.

وأشار ملحم، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن المركز جاء لبناء "منظومة فعالة" لحماية المملكة من تهديدات الأمن السيبراني.

وأضاف أن من يقوم بهذه الهجمات دول، ومجموعات مدعومة من دول، ومجموعات مرتبطة بجماعات إرهابية، وعصابات الجرائم السيبرانية للكسب المادي.

وبين أن 34 % من التهديدات مرتبطة بالمستخدمين، و27 % من دول أو مجموعات مرتبطة بدول، و26 % بهدف الكسب المادي، و13 % مرتبطة بالتنظيمات الإرهابية.

ولفت إلى أن هناك جهات خارجية، لم يسمها، تحاول استهداف الشبكات الوطنية، والمواطنين والشركات الخاصة.

وقال ملحم إن عناوين انترنت مرتبطة بـ 40 دولة استخدمت من أجل تنفيذ الهجمات على الأردن خلال 6 أشهر.

كما أعلن ملحم عن اختراقات لشبكات داخلية لمؤسسات رسمية، وسفارات أردنية في الخارج، واختراق البريد الإلكتروني لمؤسسات عامة وخاصة وببرامج الفدية، واختراق مواقع إلكترونية ومؤسسات عامة وخاصة ومواطنين.