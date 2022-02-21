ستطلق الشبكة الاجتماعية الجديدة لدونالد ترامب "تروث سوشل" تدريجيا هذا الأسبوع، وستكون "جاهزة للتشغيل بشكل كامل" بحلول نهاية آذار/مارس، بعد أكثر من عام على منع الرئيس الأميركي السابق من استخدام منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة.

وقال ديفين نونيز رئيس "مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا" الشركة الأم للشبكة الجديدة، لتلفزيون "فوكس نيوز" المحافظ الأحد "سنبدأ بطرح التطبيق للأفراد على متجر آبل هذا الأسبوع".

وأضاف البرلماني السابق الذي ترك الكونغرس في وقت سابق من هذا العام لترؤس مجموعة ترامب "أعتقد أنه بحلول نهاية آذار/مارس، سنكون جاهزين للعمل بشكل كامل، على الأقل في الولايات المتحدة".

ويقدم دونالد ترامب "تروث سوشل" كبديل من منصات فيسبوك وتويتر ويوتيوب التي حظرت حساباته بعد اقتحام أنصار له مبنى الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير 2021. وهو متهم بالتحريض على أعمال العنف.

وضعت الأحد علامة "متوقع للإصدار في 21 شباط/فبراير" على التطبيق في متاجر تنزيل تطبيقات الأجهزة المحمولة، وهو يوم عطلة في الولايات المتحدة.

من جهته، غرد دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس السابق، الثلاثاء قائلا "حان وقت الحقيقة"، مع صورة لرسالة من والده على المنصة الاجتماعية الجديدة جاء فيها "استعدوا! سيستقبلكم رئيسكم المفضل قريبا".

ولم تجب "مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا" على الفور عن أسئلة وجهتها لها وكالة فرانس برس.

ووفق تقارير صحافية مختلفة، تمتلك المجموعة حوالى 1,25 مليار دولار للمنافسة في سوق الشبكات الاجتماعية المزدحمة.

ولم يكشف دونالد ترامب (75 عاما) حتى الآن إن كان ينوي الترشح مرة أخرى للرئاسة.