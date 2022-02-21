يعود أحد أكبر هياكل الديناصورات شبه المكتملة في العالم، تي ريكس، المعروف باسم تريستان أوتو، إلى موطنه السابق في متحف التاريخ الطبيعي في برلين العام الجاري بعدما تم إعارته لكوبنهاجن.

وقال مدير المتحف يوهانس فوجيل،لإذاعة آر.بي.بي. المحلية "سوف نحتفل العام الجاري في النصف الثاني منه، بتريستان مجددا على نحو كبير".

وأضاف المدير "بل إنه أحضر معه بعض الأصدقاء". ورغم أن فوجيل لم يقدم المزيد من التفاصيل، فإنه يمكن للزوار توقع أن مجموعة المتحف الشهيرة بالفعل من هياكل الديناصورات سوف يزدد عددها بصورة أكبر.

وجرى عرض تريستان أوتو بالفعل في المتحف لأربع سنوات وجلب نحو ثلاثة ملايين ضيف هناك، قبل أن يتم إعارته. وكان المالكان الخاصان لتريستان أوتو واسمياه على اسم ابنائهما قد عرضاه في متحف التاريخ الطبيعي في برلين مجانا.

وكان العلماء آنذاك يجرون أبحاثا على بقايا ديناصور مفترس من العصر الطباشيري العلوي يرجع عمرها لأكثر من 65 مليون سنة.

وفي ظل وجود 170 عظمة من عظامه الأصلية، فأنه يُعتبر محفوظا بشكل جيد. وكان تريستان أوتو نجم معرض في متحف التاريخ الطبيعي في كوبنهاجن حتى نهاية .2021

وكان قد تم العثور على تيرانوصور ريكس في ولاية مونتانا الأمريكية في 2012 ويبلغ طوله 12 مترا وارتفاعه أربعة أمتار.

ويصنف الهيكل العظمي على أنه من أفضل عينات لـ"تي ريكس" يتم اكتشافها رغم أنها ليست رائعة بقدر تي ريكس سو، عامل الجذب في المتحف الميداني للتاريخ الطبيعي في شيكاغو.

يشار إلى أن بقايا تريستان مملوكة لراعي الفنون الدنماركي نيلز نيلسن الذي أعارها للمتحف شريطة أن يتم بحثها. وكان تيرانوصور ريكس آخر أكبر مفترس خلال عصر الديناصورات حيث كان يجوب العالم قبل ما بين 66 و 68 مليون سنة.