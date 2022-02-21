أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان أن خسائر شبكة الطرق جراء العواصف العاتية التي ضربت البلاد جاءت أكبر مما كانت تعتقده في البداية.

وذكرت الشركة أنها تثبتت من ذلك من خلال القيام برحلات استكشافية إضافية وطلعات بمروحيات.

وقال متحدث إن إجمالي طول الخطوط الحديدية التي أصبح من المتعذر السير عليها منذ بدء سلسلة العواصف مساء يوم الأربعاء الماضي وصل إلى أكثر من 6000 كيلومتر.

وأضاف أن 874 كيلومترا من الخطوط الحديدية لا تزال متأثرة بالأضرار.

ويأتي المسافرون في شمال وشمال شرق ألمانيا في طليعة المتأثرين بالإعاقات القوية لحركة سير القطارات حتى بعد ظهر غد على أقل تقدير، وقد نصحت الشركة بتأجيل السفر من وإلى هامبورج بقدر المستطاع.

وأعلن المتحدث عن عودة بعض رحلات المسافات الطويلة بين هامبورج وهانوفر مع تغيير خط السير عبر بريمن الأمر الذي زاد من مدة الرحلة بمقدار 60 دقيقة. كما أعلن عن عودة تسيير قطارات من شتوتجارت وميونخ عبر كولونيا ودورتموند إلى بريمن وهامبورج.

وحسب بيانات الشركة، فإن هناك نحو 2000 فرد من فرق العمليات يعملون على مدار الساعة لإزالة الأشجار الساقطة وإصلاح الأسلاك العلوية، ونوهت الشركة إلى أن إتمام هذه العمليات سيسير بالتدريج نظرا لحجم الأعمال وقالت إنها تستخدم خمسة قطارات مخصصة للإصلاحات.