كشفت صحيفة دايلي إكسبريس البريطانية أن المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم توماس توخيل، حذر الدولي البلجيكي، روميلو لوكاكو، مهاجم فريقه الأول من المضي قدما بدونه إذا لم يتحسن على أرض الملعب.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن الفريق الإنجليزي بات مستاء بشدة من مهاجمه البلجيكي ومن تراجع مستواه في كل مباراة.. مشيرا إلى أن تشيلسي وقع الصيف الماضي مع البلجيكي الذي عاد للانضمام إلى البلوز من إنتر ميلان مقابل 97.5 مليون جنيه إسترليني في صفقة قياسية، ومع ذلك، لم يرق بعد إلى مستوى فاتورته الضخمة.

وسجل لوكاكو حتى الآن 10 أهداف في 28 مباراة بجميع المسابقات فيما سجل خمسة أهداف فقط في 17 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الرغم من ثمنه الباهظ وعقده الضخم، يقول توني كاشارينو مهاجم تشيلسي السابق إن تشيلسي لن ينتظره حتى يتحسن وسيواصل العمل بدونه إذا لزم الأمر.

وحقق تشيلسي فوزا صعبا على مضيفه كريستال بالاس بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول على ملعب سيلهرست بارك في إطار الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدين تشيلسي في هذا الفوز للاعبه المغربي حكيم زياش والذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89 ، ليرفع تشيلسي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث وبفارق 7 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 26 نقطة في المركز الـ 13 .