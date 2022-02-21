أعلنت جمعية علم الطيور الدنماركية اكتشاف ما يقرب من 200 طائر بحري نافق أو يحتضر على الساحل الدنماركي خلال أسبوع واحد.

وقالت الجمعية إن خبير الطيور كيم فيشر عثر على الطيور التي نفقت بالفعل و الطيور التي تحتضر على طول الساحل الغربي لجزيرة فانو الواقعة في بحر الشمال. من بين الطيور 175 من طيور الجلموت بالإضافة إلى عدد من طيور البفن والفولمار.

وتقع فانو على بعد نحو 60 كيلومترا شمال الحدود الألمانية الدنماركية.

ويشتبه فيشر في أن الطيور هلكت جوعا. ونقل عنه القول في بيان صحفي إن جميعها تقريبا لديها ريش جديد، لكنها جميعا مصابة بهزال شديد.

وأعرب الخبير عن مخاوفه من أن تكون الطيور التي تم اكتشافها في فانو ليست سوى نسبة صغيرة من العدد الفعلي للطيور النافقة.

ووفقا لجمعية علم الطيور، وردت تقارير بالفعل عن نفوق طيور الجلموت وطيور بحرية أخرى في الشمال في بلدة سكاجن شمال الدنمارك في الشهور الأخيرة.

ولم يتضح بعد السبب وراء النفوق الجماعي للطيور في فانو.

وقال باحث في جامعة آرهوس يدعى كراج بيترسن، للإذاعة الدنماركية إنه على الرغم من عدم وجود تفسير محدد، إلا أن السبب يمكن أن يكون مزيجا من قلة الطعام والعواصف الأخيرة.