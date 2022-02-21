ضجت بوغوتا في أقل من أسبوع بسرقتَي كلبين تؤشران إلى نوع جديد من الجريمة يقلق كولومبيا التي تحظى فيها الحيوانات الأليفة بمكانة مهمة.

فقبل نحو عشرة ايام، سُرق "بوتون"، وهو كلب من نوع شيواوا بنّي ذو عينين كبيرتين سوداوين. وحصلت السرقة في حي شعبي في جنوب غرب بوغوتا، على ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وقال صاحب الكلب الذي شعر بحزن بالغ "خطفوه وطلبوا فدية"، في حين نشرت وسائل إعلام صوراً من كاميرات المراقبة تظهر الخاطفين وهم يضعون الحيوان داخل إحدى السيارات.

وقبل أسبوع من هذه الحادثة، تسببت سرقة البولدوغ الفرنسية البالغة سنتين "فينوس" في منطقة شابينيرو وسط المدينة بضجة أيضاً.

وسارعت صاحبة "فينوس"، وهي طالبة، إلى نشر صورة لكلبتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة للعثور عليها، وتناقل الناشطون الصورة على نطاق واسع.

واوقفت الشرطة في اليوم التالي الخاطفين الذين طلبوا فدية بمليوني بيزو (500 دولار). وأُعيدت "فنوس" سليمة إلى صاحبتها، ونشرت الشرطة شريط فيديو مؤثراً عن هذه النهاية السعيدة.

وتدخّل قائد الشرطة الكولومبية الجنرال خورخي لويس فارغاس شخصياً في القضية، وعلّق قائلاً إنّ "الأمر يجعلنا نعاني لأنّ هذه الحيوانات الأليفة تحظى بمكانة خاصة في حياة الناس"، وأكّد أنّ الشرطة تكثّف جهودها لمكافحة الظاهرة الجديدة