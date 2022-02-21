أظهرت بيانات اقتصادية في اليابان تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع بالبلاد خلال شهر شباط/فبراير الحالي.

وتراجع مؤشر بنك جيبون لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال هذا الشهر إلى 9ر52 نقطة مقابل 4ر55 نقطة في الشهر الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، وأقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

كما أظهرت البيانات أول تراجع في ناتج قطاع التصنيع منذ 5 أشهر، كما تراجعت وتيرة نمو الطلبيات الجديدة في القطاع.

وفي الوقت نفسه، استمر التأثير السلبي لاضطراب سلاسل التوريد على نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال شباط/فبراير الجاري، حيث أدى طول المدة الزمنية اللازمة لتوصيل التوريدات إلى زيادة حدة أزمة نقص المواد الخام وارتفاع سريع في أسعار مستلزمات الإنتاج.

وللحد من تأثيرات تأخر استلام التوريدات وارتفاع النفقات، سجلت مخزونات المواد الخام وغيرها من مستلزمات الإنتاج أسرع معدل نمو لها منذ بدء إصدار هذا المؤشر.

من ناحية أخرى، أظهرت البيانات تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان إلى 7ر42 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 6ر47 نقطة خلال الشهر الماضي. وتراجع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع إلى 6ر44 نقطة مقابل 9ر49 نقطة خلال الفترة نفسها.