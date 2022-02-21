قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي إنه لا يوجد حل مثالي للحاجة إلى حماية المواطنين الأمريكيين من الإصابة بعدوى كوفيد-19 وسط حالة الإرهاق المتزايدة من الوباء.

وفي تقرير نشرته مؤخرا صحيفة ((ليان خه تساو باو)) السنغافورية الصادرة باللغة الصينية، أشار فاوتشي إلى أن الولايات الأمريكية تواجه خيارات صعبة في جهودها لتحقيق التوازن بين الحاجة لحماية مواطنيها من العدوى والإرهاق المتزايد من الوباء الذي دخل عامه الثالث.

وأفاد فاوتشي، وهو عضو في فريق استجابة كوفيد-19 في البيت الأبيض، في مقابلة مع وكالة ((رويترز)): "لا يوجد حل مثالي لذلك".

وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان مسؤولي الصحة الأمريكيين بأنهم يعدون توجيها جديدا يتعلق بمواجهة كوفيد-19 يتطرق إلى العديد من جوانب الاستجابة للفيروس وسط انخفاض في حالات الإصابة بمتغير أوميكرون.