تسببت الرياح القوية في تدمير أسطح 27 منزلا في قرية سكوداي كيري بمدينة جوهر بهرو عاصمة ولاية جوهر الماليزية وقال ادريس رحمات (51 عاما) أحد المتضررين من الرياح القوية "هذه المرة، كانت الأمور أسوأ مقارنة بما حدث الشهر الماضي".

ونقلت صحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية عن رحمات قوله "فجأة، سمعت صوت رياح قوية ثم أطاحت الرياح بسطح منزلي. كما أطاحت الرياح بسطح جيراني أيضا".

وتابع رحمات "خلال حادث الشهر الماضي، خسرت نحو 3000 رينجت ماليزي (ما يعادل نحو 717 دولارا أمريكيا) وحدث نفس الشيء مجددا اليوم.

وأضاف "هذه المرة، نأمل أن تتقدم بعض الأحزاب وتقدم لنا المساعدة لإصلاح الأسطح التي دمرت".

في غضون ذلك، قال زهاري حسن عمدة قرية سكوداي كيري "ننصح جميع الضجايا بتقديم تقرير للشرطة.. حتى الآن، جميعهم سالمون ولم يتم تسجيل أي إصابات".