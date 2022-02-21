كشفت صحيفة (فوتبول إسبنا) الإسبانية ، أن نادي ريـال مدريد "عملاق الدوري الكتالوني" يجهز صفقة جديدة للإبقاء على نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور لأطول وقت ممكن.

وأضافت أن الريال يسعى لتمديد عقد فينيسيوس لاعبه الموهوب حتى صيف 2027، ومن المتوقع أن يتم إبرام صفقة في "الأشهر المقبلة".. مشيرة إلى أن فينيسيوس صاحب الـ 21 عاماً يقدم مستويات رائعة مع الفريق الملكي وساهم في العديد من الانتصارات الهامة هذا الموسم، علما بأن عقده الحالي يمتد حتى 2024.

ولعب المهاجم البرازيلي 34 مباراة مع الريال هذا الموسم سجل خلالها 16 هدفاً وصنع 10، حيث جاءت أهدافه بواقع 13 هدفا على مستوى الليجا، وهدفين في دوري أبطال أوروبا وهدف وحيد بكأس السوبر الإسباني.

وبحسب التقارير، فإن هناك إجماعا في إدارة الريال بما في ذلك فلورنتينو بيريز رئيس النادي، على ضرورة منح اللاعب عقد طويل الأمد للاحتفاظ به أطول وقت ممكن.

وكان فريق ريال مدريد قد عزز صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه الكبير مساء أمس الأول السبت، على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بثلاثة أهداف دون مقابل، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات المرحلة الـ 25 من عمر المسابقة.

جاءت ثلاثية ريال مدريد في الشوط الثاني عن طريق ماركو أسينسيو في الدقيقة 63، وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 80، وكريم بنزيما من ضربة جزاء في الدقيقة 90.

الفوز رفع رصيد فريق العاصمة الإسبانية إلى 57 نقطة ليعزز صدارته لجدول الليجا بفارق 7 نقاط عن أشبيلية الوصيف، فيما توقف رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 20 نقطة في المركز التاسع وقبل الأخير.