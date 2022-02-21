أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم الاثنين، أن سوق الاسكان في البلاد كانت مستقرة بشكل عام خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن أسعار المساكن الجديدة في أربع مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشنغهاي وشنتشن وقوانجتشو، ارتفعت بنسبة 6ر0 في المئة الشهر الماضي، على أساس شهري، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وشهدت 31 مدينة من الدرجة الثانية زيادة شهرية بنسبة 1ر0 في المئة في أسعار المساكن الجديدة،و 35 مدينة من الدرجة الثالثة انخفاضا شهريا بنسبة 2ر0 في المئة.