لم يتعاف قطاع الضيافة في ألمانيا العام الماضي من انهيار المبيعات في عام كورونا الأول .2020

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن مبيعات القطاع ارتفعت اسميا العام الماضي بنسبة 1ر0%، إلا أنها تراجعت بعد احتساب متغيرات الأسعار بنسبة 2ر2% مقارنة بعام .2020

وبحسب بيانات المكتب، فإن عامي 2020 و 2021، اللذين تميزا بقيود على الحياة العامة لمكافحة الجائحة، سجلا أضعف مبيعات في قطاع الضيافة منذ بدء الإحصاء عام .1994 ومقارنة بعام ما قبل الأزمة 2019، تراجعت المبيعات في قطاع الضيافة بعد احتساب متغيرات الأسعار بنسبة 3ر40%، واسميا بنسبة 4ر36% في عام .2021

وتراجعت مبيعات القطاع بشدة خلال شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر الماضيين بسبب تشديد قيود مكافحة الجائحة بالتزامن مع ارتفاع أعداد الإصابات. وبحسب البيانات، تراجعت الإيرادات من تشرين الثاني/نوفمبر إلى كانون الأول/ديسمبر بعد احتساب المتغيرات الموسمية بنسبة 1ر21%، واسميا بنسبة 4ر20%.