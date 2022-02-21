ارتفعت أسعار المنتجين في ألمانيا بشكل حاد مرة أخرى في كانون الثاني/يناير الماضي.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أنه مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 25%.

وبحسب البيانات، فإن هذه أقوى زيادة شهرية على أساس سنوي منذ بدء الإحصاء في عام .1949

ومن كانون الأول/ديسمبر 2021 حتى كانون الثاني/يناير 2022 ارتفعت الأسعار التي يتلقاها المصنعون مقابل سلعهم بنسبة 2ر2%، ما يعني تراجع الارتفاع الشهري في الأسعار عقب الزيادة القياسية التي تم تسجيلها في كانون الأول/ديسمبر الماضي، والتي بلغت نسبتها 5%.

وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة على وجه الخصوص إلى ارتفاع الأسعار لعدة أشهر. وبحسب مكتب الإحصاء، كانت أسعار الطاقة في كانون الثاني/يناير الماضي في المتوسط أعلى بنسبة 7ر66% على أساس سنوي.

\وبالمقارنة على أساس سنوي، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بشكل حاد بنسبة 119%. وإلى جانب ذلك، ينعكس الطلب العالمي المتزايد على المواد الخام في ارتفاع الأسعار.

وتنعكس أسعار المنتجين على أسعار المستهلك، والتي يبني عليها البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية. وفي ألمانيا ومنطقة اليورو ككل يرتفع التضخم حاليا بكثير عن القيمة التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي، والتي تبلغ 2.