أظهرت بيانات اقتصادية نمو الاقتصاد التايلندي خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وأعلن المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية نمو اقتصاد تايلاند في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 9ر1% سنويا بعد انكماشه بمعدل 2ر0% خلال الربع الثالث، وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون نمو الاقتصاد خلال الربع الأخير بنسبة 7ر0% فقط.

وفي الوقت نفسه، سجل الاقتصاد نموا ربع سنوي بمعدل 8ر1% بعد انكماشه بمعدل 9ر0% خلال الربع الثالث.

وكان المحللون يتوقعون نمو إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير بمعدل 4ر1% مقارنة بالربع الثالث.

وذكر المجلس أن تحسن أداء الاقتصاد جاء بفضل نمو الطلب المحلي والخارجي على السلع والخدمات، وتخفيف إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وإجراءات تحفيز الاقتصاد.

وبشكل عام، سجل الاقتصاد التايلندي نموا بمعدل 6ر1% خلال العام الماضي ككل بعد انكماشه بمعدل 2ر6% خلال .2020