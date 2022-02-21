أعرب المدير الفني السابق في الدوري الألماني، فليكس ماجات، عن اعتقاده بأن الحارس مانويل نوير أهم بالنسبة لفريق بايرن ميونخ من المهاجم روبرت ليفاندوفسكي.

وفي تصريحات لمجلة "كيكر" الألمانية الرياضية ، قال اللاعب الدولي والمدير الفني السابق:" ستكون هناك مشكلة أكبر بالنسبة لبايرن إذا رحل نوير".

ويرى ماجات أن نوير36/ عاما/، حارس وقائد بايرن والمنتخب الألماني، يمكنه أن يستمر في الملاعب لأربع سنوات أخرى على الأقل.

وقال ماجات:"مانويل هو الوحيد في حراس المرمى الذي يحرز تقدما في سباقات التحمل".

وأضاف ماجات أن كلا من بايرن ميونخ والمنتخب الألماني يعتمدان بالدرجة الأولى على تميز نوير، واختتم كلامه قائلا إن " مانويل من الأقدار السعيدة لكرة القدم الألمانية".