بيروت - اتحاد درويش



يعود اقتراح قانون المنافسة إلى دائرة النقاش في الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي تبدأ اليوم وعلى يومين متتاليين.



ويعد هذا القانون من القوانين الإصلاحية التي يحتاجها لبنان وتطالب به المؤسسات الدولية، على ان إقرار مثل هذا القانون الذي شكلت له لجنة فرعية عقدت اكثر من ثلاثين جلسة قبل إحالته الى اللجان المشتركة ستسبقه نقاشات ساخنة حيال المادة الخامسة المتعلقة بإلغاء الوكالات الحصرية الذي يتركز الخلاف الأكبر حولها والتي تعطي الدولة نوعا من الحماية لها، ويتوقع أن تشهد الجلسة نقاشا مطولا تتوزع فيه الأدوار بين الكتل النيابية بين رافض لهذا الإلغاء ومؤيد له بحماسة.



وإذا كان من الصعب أمام الهيئة العامة إخراج قانون المنافسة من التجاذبات القائمة حوله لما له من أبعاد طائفية، فإنه من الأصعب التوصل إلى صيغة نهائية تدمج بين المقترحات المقدمة من الكتل النيابية، وسط خشية من الإبقاء على الصيغة القديمة للقانون مع إضفاء بعض التعديلات التي تحمي الاحتكارات التي باتت ملغاة في كل دول العالم.



لقد جرت محاولات عدة منذ العام 2002 وفي اعوام متتالية ولم يقر القانون المتعلق بالمنافسة والوكالات الحصرية، وصدرت في مرحلة سابقة عن مجلس الوزراء مشاريع قوانين ومراسيم تهدف الى منع الاحتكار، إلا أن الأمر اصطدم بعراقيل سياسية وطائفية قائمة على ثقافة تاريخية نتيجة النظام الاقتصادي الذي أقرته نخب اقتصادية وسياسية لديها مصالح تجارية. وعليه وبعد عشرين عاما باتت هناك حاجة وطنية بأبعادها الشعبية والرسمية لتشريع مثل قانون كهذا الذي يعتبر من أهم القوانين التي يشرعها مجلس النواب.



لقد برزت الحاجة أكثر الى وجود قانون يلغي حصرية الوكالات مع بدء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية قبل سنتين والذي قدم فيها بعض التجار وكبار المحتكرين أسوأ النماذج للاحتكار الذي يبدأ ولا ينتهي باحتكار السلع الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وحليب الأطفال وغيرها من المواد الأساسية ولا تنتهي بالمحروقات حيث حققوا أرباحا خيالية على حساب اللبنانيين.



ويشدد عضو اللقاء الديموقراطي النائب د.بلال عبدالله في تصريح لـ «الأنباء» على وجوب إقرار قانون المنافسة، حيث إن العالم الغربي الرأسمالي الليبرالي يعتمد الرأسمالية في نظامه السياسي، وإن إحدى قواعد النظام الرأسمالي هي المنافسة التي تؤمن الجودة والأسعار المطلوبة، وأن جل ما يقوم به المجلس هو إلغاء الحمايات وفي ذات الوقت لا يمكننا منع المورد من اعطاء وكالة حصرية لأحد، اما اذا أراد إعطاء أكثر من وكالة فلا شيء يمنع، ذلك أن التنوع بالوكالات من اثنين الى ثلاثة أو أكثر على سبيل المثال عندها تحصل المنافسة وتنخفض الأسعار.



وأكد د.عبدالله أنه لا يجب على الدولة بعد اليوم حماية الوكالات الحصرية وما كان يعمل عليه في المرسوم الاشتراعي عام1967 الذي لا نعرف كيف تمت صياغته. وأشار الى ان لب الموضوع وبعد جلسات عديدة للجنة الفرعية اطلعنا فيها على كل القوانين والمعايير العالمية العربية والأوروبية المتقدمة أي أننا وضعنا في اللجنة صيغا حضارية، وكان الهدف الأساسي هو المستهلك.



ورأى د.عبدالله أنه من غير المقبول أن يبيع الوكيل الحصري بأسعار فاحشة لأن لديه وكالة حصرية محمية من القضاء والجمارك، وفي زمن علي بابا نشتري طائرة او ما نريده لم يعد مقبولا الحماية، والناس بحاجة الى سلع رخيصة في بلد مفلس.



وبحسب رأي د.عبدالله، فإن اقتراح قانون المنافسة سوف يتم إقراره دون صعوبات، وأن ما يحصل هو اصطفافات سياسية طبقية بغلاف طائفي. وأشار الى أن من يتذرع بموضوع التهريب يكون يتلطى به لأنه موضوع آخر وهو موضوع سياسي وسيادي لا علاقة له بموضوع الوكالات ولا يخلطون الأمور ببعضها البعض من أجل الحفاظ على مكاسبهم في مص دماء الناس.