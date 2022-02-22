نشر موقع «عود.كوم» الإلكتروني أسماء 50 شخصية تصدرت قائمة «عود» لأكثر الشخصيات إلهاما في الكويت للعام 2021.



وتضمنت القائمة العديد من الشخصيات الكويتية إضافة إلى عدد من المقيمين في الكويت الذين كان لهم دور إيجابي وكانوا واجهة مشرفة في مجالهم.



ويعد إعلان مثل هذه القائمة من الطرق التي تسهم في إيجاد الإلهام بين الأشخاص داخل المجتمع.



وبينما دعا الموقع متابعيه لإلقاء نظرة على القائمة، حثهم على مشاركته بأسماء أخرى حتى يتم أخذها في الاعتبار مستقبلا، وفيما يلي أسماء الشخصيات الواردة بهذه القائمة:



د.العنود الشارخ - ناشطة حقوق الإنسان



عبدالله الرشيدي - لاعب رماية



أحمد نقا المطيري - لاعب الألعاب البارالمبية



هدى حسين - ممثلة



عبد الله بوشهري - منتج ومخرج



محمد المرزوق - رئيس مجموعة تمدين



شريفة الغانم - مصممة أزياء



بزة الزومان - مصممة أزياء



الشيخة حصة صباح السالم - رئيسة دار الآثار الإسلامية



الشيخة ماجدة الصباح - ناشطة في مجال الصحة العقلية



الشيخة فادية سعد العبدالله - مؤسسة «مؤسسة السعد»



الشيخة نبيلة سلمان الحمود - رئيسة مبادرة ابتكار



الشيخة بيبي دعيج جابر العلي - رئيسة جمعية السدو



عبدالله بوفتين - ناشط سياسي وإعلامي



عمار تقي - مذيع ومحاور تلفزيوني



أحمد الزامل - طاه ورائد أعمال



سوسن دعنا - طاهية ورائدة أعمال



الشيخة الزين الصباح - منتجة أفلام



عبدالرزاق المطوع - مدير عام ومالك شركة غالية



بيبي الخضري - إعلامية



دلال الدوب - مدونة



د.فاطمة العوضي - استشارية في طب الأطفال التطوري



راكان الحساوي - فارس خيل



محمد الشايع - رئيس مجموعة الشايع



نجلاء معتوق - مؤسسة شركة الأسطورة



الشيخة بيبي الناصر - ناشطة في حقوق الإنسان



عبدالله الرويشد - مغن



يوسف العبدالرزاق - بطل العالم في الدراجات المائية



بدر العقيلي وجاسم الدعيج - مؤسسا مطاعم PICK



د.أحمد نبيل - طبيب وباحث ومخترع كويتي



خديجة الرفاعي - باحثة كويتية



نجلاء الجريوي - بطلة السباق الثلاثي



فاطمة الثلاب - طبيبة أطفال ومخترعة كويتية



هنادي العماني - محامية كويتية كفيفة



وفاء القطامي - رئيسة مجلس إدارة «شركة خنان والقطامي للتجارة العامة والمقاولات»



شيخة الفليج - شريك في شركة «إرنست آند يونغ» الكويت



أنفال الرخيص - أخصائية تطوير الطهي



منال المسلم - مدربة في التنفس



فارعة السقاف - مؤسس ورئيس مجلس إدارة «لوياك»



رشاد طبيعات - رائد أعمال ومالك متاجر العثمان



إلهام محفوظ - رئيس الجهاز التنفيذي في البنك التجاري



شيخة البحر - نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني



أمل شاهين - مؤسس مطعم اوفو



هيا عبدالسلام - ممثلة ومخرجة كويتية



د.مثنى سرطاوي - جراح عظام



د.إبراهيم الرشدان - استشاري أمراض قلب



أحمد البدر - طاه ورائد أعمال



فهد العثمان - مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة هيومن سوفت



شيخة الماجد - مخترعة



يوسف الرفاعي - متسلق جبال