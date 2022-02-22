انطلاقاً من دور الشركة التجارية العقارية الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية وتحت شعار «نحن نهتم»، نظمت الشركة التجارية مبادرة «ازرع شجرة في وطني» وذلك يوم الخميس الموافق 17 فبراير في حديقة بوليفارد.



وهدفت الحملة إلى زراعة الأشجار في الحديقة وتوعية المجتمع بأهمية الزراعة وما تعود عليه من فوائد بيئية كثيرة، حيث لاقت هذه الحملة نجاحا باهرا وتعاونا مثمرا في «بوليفارد» خلال الأعوام السابقة.



تم تنظيم هذه الفعالية بالتزامن مع احتفالات شهر فبراير بالعيد الوطني وعيد التحرير لما تمثله من حب الكويت والحفاظ عليها عن طريق الاهتمام بالبيئة.

وعليه ودعما لحملة «نبيها خضره» قد تمت زراعة أشجار موزعة على الحديقة بالإضافة إلى توزيع شتلات مجانية على الحضور والمشاركين بالتعاون مع ثانوية فاطمة الصرعاوي، و«التطبيقي» ومشاتل الشاهين وتحت رعاية شركتي التجارية العقارية والسالمية جروب لتنمية المشاريع بمشاركة الحضور والمتطوعين من مختلف الأعمار.

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة التجارية العقارية عبدالمطلب معرفي بأن هذه المبادرة تنبع من حب الكويت والاهتمام بها والحفاظ على البيئة.