انطلاقاً من شعارها «نحو خير مستدام» في إطار سعيها إلى تنمية الأوقاف الخيرية واستثمارها الأمثل، حيث تسعى جمعية النجاة الخيرية إلى تحقيق استدامة الموارد من خلال هذه الأوقاف.



وفي هذا الإطار، أعرب المدير العام محمد الأنصاري ـ عن بالغ اهتمام الجمعية بهذا الشأن، والذي يأتي انطلاقا من أول أهدافها الاستراتيجية والذي ينص على حفظ وتنمية واستدامة الموارد المالية، مؤكدا أن النجاة الخيرية في رسالتها تسعى إلى تحقيق الاستدامة في المجالات الإنسانية والتنموية والتعليمية من خلال برامج ومشاريع وشراكات استراتيجية وكفاءات بشرية متخصصة في المجالات الإنسانية والخيرية والتنموية والتعليمية.

وأوضح الأنصاري أن «النجاة» تلقت تبرعا سخيا يقدر بقيمة 2 مليون دينار وقفا من أحد المحسنين، يخصص ريعه لكفالة الأيتام. الجدير بالذكر أن «النجاة» تكفل أكثر من 12 ألف يتيم داخل الكويت وخارجها.