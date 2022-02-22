استقبل مدير عام بيت الزكاة بالإنابة د. ماجد سليمان العازمي في مقره الرئيسي بجنوب السرة، مدير مركز بنيان لتأهيل الدعاة في إندونيسيا، ومدير الهيئة العالمية للتعريف بالإسلام بالمملكة العربية السعودية سابقا الشيخ د.عبدالله الغامدي، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 15/2/2022، في لقاء تعريفي بمشاريع المركز. كما حضر المقابلة مدير عام جمعية العون المباشر د.عبدالله عبدالرحمن السميط.



ورحب العازمي بالشيخ د.عبدالله الغامدي، معربا عن ترحيب البيت بالتعاون مع مركز بنيان لتأهيل الدعاة في إندونيسيا في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية، موضحا أن بيت الزكاة إحدى ركائز العمل الخيري والإنساني في الكويت والعالم الإسلامي، وتعتبر الكويت مركزا للعمل الإنساني.



بدروه أثنى د.عبدالله الغامدي على الدور الخيري والإنساني الذي يقوم به بيت الزكاة داخل الكويت وخارجها.