تحتفي فنادق سانت ريجيس الكويت، شيراتون الكويت وفوربوينتس شيراتون الكويت بالذكرى الواحدة والستين للعيد الوطني والواحدة والثلاثين لعيد التحرير، حيث ازدانت بألوان العلم الوطني، لتطل بأبهى صورة على مدينة الكويت الرائعة.



تلألأ علم الكويت وشاحا يرسم لوحة من ألوان حبها على واجهة فندق سانت ريجيس وفندق شيراتون الكويت وأضاء شامخا على طول مبنى فندق فوربوينتس شيراتون الكويت بأدواره الـ 42 لتسطع نجوما براقة في سماء الكويت الأبية وليرسم لوحات جميلة مستوحاة من أصالة هذه الأرض الطيبة.

ويواصل هذا المجمع الفندقي المتميز من قلب الكويت تحقيق المزيد من التألق ليساهم وبشكل فعال في رفع اسم الكويت عاليا بضيافته العريقة وارتقائه بخدماته الفاخرة على مدار أكثر من خمسة عقود على تواجد فنادقه في الكويت والذي بات معلما حقيقيا من معالمها، حاملا في جعبته سجلا حافلا من الإنجازات وتاريخ زاخر بالنجاحات.

وبمناسبة الأعياد الوطنية الغالية، أعرب فهد أبوشعر المدير العام عن مدى فخره واعتزازه بخدمة الكويت وأهلها الكرام من خلال المجمع الفندقي المتكامل التي تفرح في هذه الأيام من السنة بالأعياد الوطنية الغالية.

هذا، وقد تقدم كل من فهد أبوشعر مدير عام فنادق سانت ريجيس وشيراتون الكويت، ومنير عامر مدير عام فندق فوربوينتس شيراتون الكويت، وباسم الإدارة التنفيذية وكل العاملين إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وأهل الكويت الأفاضل والمقيمين على أرضها المعطاءة بكل التقدير وأطيب التمنيات، وكل عام وأنتم والكويت الغالية بألف خير.

وبهذه المناسبة العزيزة تم إطلاق مجموعة من الباقات والعروض الخاصة لتوفر قضاء إجازة الأعياد الوطنية بأرقى معايير الضيافة الفاخرة منها والمريحة، بالإضافة الى عروض المطاعم التي تتحضر لتقديم أشهى الأطباق الكويتية والعالمية لذواقيها.